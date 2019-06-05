TFF 1.Lig'de günün özeti! | 04/06/19
TFF 1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte alt liglerde yaşanan önemli gelişmeler...
Transfer çalışmalarına start veren Altay, Erzurum'un sağ beki Tolga Ünlü'ye kanca attı. Geçtiğimiz sezon 18 maçta görev alan ve sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kariyerinde Süper Lig'de 71, 2. Lig'de ise 85 maça çıkan Tolga, 2017-18'de Erzurum'la şampiyonluk sevinci yaşadı.
BERKAY KALIYOR
Altınordu'da forma giyen Berkay Samancı'nın, yeni sezonda takımda kalacağı öğrenildi. Sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki ön liberoyla görüşmelerin başladığı bildirildi. Geçen sezon 28 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, 2 kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.
'DÜŞMEMİZİ İSTİYORLARDI'
Çengelköyspor'un ?Başkanı İsmet Özay, oyunculara sitem etti. Özay, "Bazı isimlerin tavırları bizi zor durumda bıraktı. Böyle bir oyuncu grubu görmedim. İki hoca değiştirdik üçüncü de isyan etti. 'Takım düşerse düşsün bana ne' diyen ve tek dertleri para olan futbolcularla son dakika golüyle ligde kalabildik" diye konuştu.
KAHTA'DAN ÇİFTE HAMLE
Bölgesel Amatör Lig Adıyaman temsilcisi Kahta 1978 Spor, Sökespor'dan forvet Gökhan Demir (26) ve Akşehir'in kanat oyuncusu İsmail Palta'yı (26) renklerine bağladı. Daha önce de Bahri Arslanlı'yı kadrosuna katan Kahta'da, transfer çalışmalarının süreceği ve kısa sürede bitirileceği ifade edildi.
Ndiaye Kıbrıs'ta KIBIRIS 1. Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar, uzun yıllar BAL'da forma giyen Senegalli Beşir Ndiaye ile anlaştı. 'BAL'IN Pogba'sı' olarak anılan ve Türk vatandaşlığı da bulunan 30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Aydınspor 1923 ve İzmirspor'da 20 karşılaşmada 1 gol attı.
AKİGOLAR'DA ŞOK GELİŞME
Süper Lig'e veda eden Akhisar'da, takımda kalması beklenen Edin Cocalic ve Adrien Regattin'in ayrılma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi. 1. Lig'de forma giymek istemeyen Boşnak stoper Cocalic'le, eski takımı Mechelen'in ilgilendiği bildirilirken; Faslı orta saha Regattin'in de Süper Lig'den cazip teklifler aldığı kaydedildi.
YALOVA'DA YENİ DÖNEM
Hedefini 3. Lig olarak belirleyen Yalovaspor, teknik direktörlük koltuğunu Aytaç Yaka'ya emanet etti. Sportif direktörlüğe ise daha önce Beşiktaş ve G.Saray'da görev alan Halil İbrahim Toy getirildi.
ISPARTA'DA DURMAK YOK
İlk transferini Davraz'ın ön liberosu İlyas Barut'la gerçekleştiren Isparta 32, Manavgat'ın kalecisi Ayhan Öztürk'e de imza attırdı. 31 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapılması tartışma yarattı
- 5.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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