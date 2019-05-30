Hatayspor Gazişehir Gaziantep play off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri...

İki ekibin kozlarını paylaşacağı karşılaşma sonrasında bir takım Süper Lig'e yükselecek. İşte mücadeleyle ilgili detaylar ve karşılaşmaya ilişkin son notlar...

HATAYSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'e yükselme maçında Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep FK, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sport Max 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MAÇIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

HATAYSPOR 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Zorlu müsabakada Süper Lig bileti için mücadele edecek takımlardan Hatayspor son 15 maçtır kaybetmiyor. Gazişehir Gaziantep ise son 15 mücadelesinde 4 mağlubiyet aldı.

NOTLAR:

Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Gazişehir Gaziantep ile İstanbul'da karşılaşacak olan Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut, Hatay'a şampiyonluğu getirmek istediklerini söyledi.

İlhan Palut, finalin oynanacağı İstanbul'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçlarında istek ve inançlarını gösterdiklerini, kendi futbol felsefelerini ortaya koyarak şehre şampiyonluk getirmek istediklerini ifade etti.

Normal sezonda da şampiyonluğu çok istediklerini ancak play-off finali ile Hatay'a şampiyonluk getireceklerini belirten Palut, "Artık bir sezon finali. Süper Lig'i çok istiyorduk normal sezonda. Adana Demirspor maçlarında da bu istek ve inancımızı gösterdik. Şehirdeki sinerjiyi, isteği, enerjiyi siz de görüyorsunuz zaten, yaşıyorsunuz. Biz de bunun karşılığını verebilme adına son finalde gücümüzü koyacağız, mücadelemizi vereceğiz kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız" dedi.

Palut, yarın İstanbul'da son antrenmanlarını yapacaklarını daha sonra da maç saatini bekleyeceklerini söyledi.

İlhan Palut, Adana Demirspor maçının ilk yarısında Murat Paluli'nin bir sakatlığı olduğunu, durumunun ise maç saati belli olacağını kaydetti.