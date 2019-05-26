Hatayspor 3-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU - Hatayspor finalde!

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Adana'da 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında 3-2 kazanan Hatayspor adını finale yazdırdı. Hatayspor'un iki golü de VAR kararıyla geçersiz sayıldı. Tarihi maçta duraklamalarda gelen goller güne damga vurdu. Kritik karşılaşmada gol perdesini Adana Demirspor açtı. 30. dakikada Berk Yıldız ile 1-0 öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı. Sahasında 1-0 geriye düşen Hatayspor, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Ev sahibi ekip 52. dakikada Hamza Gür ile golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Beraberlik için baskılarını sürdüren Hatayspor, 60. dakikada Selim Ilgaz ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Golü bulduktan sonra baskılarını sürdüren Hatayspor, 62. dakikada Caner Hüseyin Bağ ile bir gol daha buldu ancak bu gol de VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Baskıyı bırakmayan Hatayspor, 3 dakika sonra Gökhan Karadeniz'le skoru 2-1'e çevirmeyi başardı. 90+3'te Adana Demirspor, 90+6'da Hatayspor! Maçın sonuna 7 dakikalık duraklama süresi eklenirken Adana Demirspor, 90+3. dakikada Adil Demirbağ ile skoru 2-2'ye getirdi. Bu skor, Adana Demirspor'un finale yükselmesi için yeterli olacaktı ancak Hatayspor bir kez daha geri dönmeyi başardı. 90+6. dakikada Mirkan Aydın'ın attığı gol skoru belirledi ve Hatayspor, tarihi maçta Adana Demirspor'u 3-2 ile devirerek play off finaline çıktı. Hatayspor'un finaldeki rakibi, Gazişehir ile Osmanlıspor eşleşmesinin galibi olacak ve final maçı İstanbul'da oynanacak.