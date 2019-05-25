Hatayspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, 1. Lig Play-Off yarı finali ikinci maçında evinde karşılaşacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü evinde oynayacağı mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile tamamlandı.

Hatayspor - Demirspor karşılaşması Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

  1. 25.05.2019
  2. Güncelleme: 25.05.2019 14:28
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