Denizlispor'da harekat başladı

Spor Toto 1'inci Lig'i şampiyon tamamlayıp 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen, teknik direktör Yücel İldiz'le yeni sezonda da devam etme kararı alan Abalı Denizlispor transferde harekata başladı.



İldiz iç ve dış transferde listesini başkan Ali Çetin'e sundu. Süper Lig'de güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen ve transfere 70 milyon TL bütçe ayıran Ege ekibinin, Ankaragücü'nden golcü Dever Orgill, Almanya'nın Berliner AK takımından ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln'den orta saha Okan Kurt'la ilgilendiği ifade edildi. İldiz'in bu 3 oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği belirtildi.



AISSATI'DE SORUN VAR&NBSP;

Dış transferde nokta atışı yapmak isteyen Denizlispor'un sözleşmeleri biten oyuncularıyla da bire bir masaya oturmaya başladığı vurgulandı. Mevcut kadrosunda mukaveleleri süren sadece 7 futbolcusu kalan yeşil-siyahlıların İsmail Aissati ile anlaşamadığı kaydedildi. Fas asıllı Hollandalı on numaranın Süper Lig için Denizlispor yönetiminden yıllık 500 bin Euro istediği öğrenildi. Takımın en istikrarlı futbolcularından olan Aissati'ye yurt içi ve dışından birçok teklifin geldiği ileri sürüldü. Ali Çetin'in önümüzdeki günlerde Aissati ile bir kez daha görüşeceği açıklandı.