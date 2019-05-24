Denizlispor'da harekat başladı
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Denizlispor'da harekat başladı

Denizlispor'da harekat başladı

1'inci Lig'i şampiyon tamamlayıp 9 yıl sonra 'e yükselen, 'le da devam etme kararı alan transferde harekata başladı.

1'inci Lig'i şampiyon tamamlayıp 9 yıl sonra 'e yükselen, 'le da devam etme kararı alan transferde harekata başladı.


İldiz iç ve listesini başkan 'e sundu. Süper Lig'de güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen ve transfere 70 milyon TL bütçe ayıran Ege ekibinin, Ankaragücü'nden golcü Dever Orgill, 'nın Berliner AK takımından ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln'den orta saha 'la ilgilendiği ifade edildi. İldiz'in bu 3 oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği belirtildi.

AISSATI'DE SORUN VAR&NBSP;
Dış transferde nokta atışı yapmak isteyen Denizlispor'un sözleşmeleri biten oyuncularıyla da bire bir masaya oturmaya başladığı vurgulandı. Mevcut kadrosunda mukaveleleri süren sadece 7 futbolcusu kalan yeşil-siyahlıların İsmail Aissati ile anlaşamadığı kaydedildi. Fas asıllı Hollandalı on numaranın Süper Lig için Denizlispor yönetiminden yıllık 500 bin Euro istediği öğrenildi. Takımın en istikrarlı futbolcularından olan Aissati'ye yurt içi ve dışından birçok teklifin geldiği ileri sürüldü. Ali Çetin'in önümüzdeki günlerde Aissati ile bir kez daha görüşeceği açıklandı.

  1. 25.05.2019
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