Manisaspor Akgün ile yola devam etmek istiyor
24 Mayıs 2019, Cuma
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Manisaspor istiyor

Manisaspor Akgün ile yola devam etmek istiyor

Manisaspor Başkanı , 3. Lig’de mücadele edecekleri takımın teknik direktörü olarak Kazım istediklerini söyledi.

Bu sezon 2. Lig'de aldığı sonuçların ardından bitime 7 hafta kala lige veda eden ve 3. Lig'de mücadele edecek olan Manisaspor'da Başkanı , takımın başında olacak hakkında açıklamalarda bulundu. Mevcut teknik direktör Kazım istediklerini belirten Baygeldi, "Geride kalan sezonda yaşadığımız sıkıntıların ardından lige veda ettik ve 3. Lig'e düştük. Hocamız ile sezon sonunda görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Gerekli şartlar oluşursa biz takımı Kazım hocaya emanet etmek istiyoruz. Tabi hocamızın da istemesi lazım. Eğer şartlar oluşmazsa da hocamıza her zaman kapımız açık. Hocamız geride kalan sezonda üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Hakkını yemeyiz ve yedirtmeyiz. Gerçek Manisalı ve Manisasporlu gibi davrandı. Daha öncede dediğim gibi bizim aklımızda Kazım Akgün ile yola devam etmek var. Ama bekleyip göreceğiz" dedi.

  1. 24.05.2019
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