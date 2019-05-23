Alt liglerin özeti (22.05.19)
Spor Toto 1.Lig ve TFF 2.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak derledik. İşte detaylar...
FİNAL MAÇI BURSA'DA
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig playoff final maçı Bursa'da oynanacak. Sakarya ile F.Karagümrük arasındaki final 28 Mayıs Salı günü Bursa BŞB Stadı'nda yapılacak. Maç, saat 21.30'da başlayacak. Kazanan takım, Menemen ve Keçiörengücü'nden sonra 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.
KARAGÜMRÜK'ÜN 14 YILLIK HASRETİ
TFF 2. Lig play-off finalinde Bursa'da Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Fatih Karagümrük, 14 sezon süren Spor Toto 1. Lig hasretini bitirmek için mücadele edecek. Kırmızı-siyahlılar, Türkiye profesyonel futbol liglerinin ikinci basamağı olan 1. Lig'de son olarak 2004- 2005 sezonunda yer aldı. İstanbul ekibi, 1984'ten beri Süper Lig'de yer almıyor.
2. LİG'E İLK TAKIM ÇIKIYOR
TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Bld., bugün Kocaeli'de karşılaşacak. Kazanan takımın TFF 2. Lig'e yükseleceği kritik mücadele saat 16.00'da oynanacak. Nevşehir, yarı finalde Tire'yi, Tekirdağ temsilcisi Ergene ise Nazilli'yi eleyerek finale çıktı.
AKHİSAR DAĞILIYOR
Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da birçok futbolcu yol ayrımında. 4 sezondur Akhisarspor'da forma giyen Aykut Çeviker'in Sivas'la söz kestiği iddia edildi. Sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Mustafa Yumlu'nun adı Antalya ile anılıyor. Mustafa, sezon sonu serbest kalacak. Kaleci Fatih Öztürk ve Manu da büyük takımlarla flört halinde.
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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