Alt liglerin özeti (22.05.19) – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Alt liglerin özeti (22.05.19)

Alt liglerin özeti (22.05.19)

1.Lig ve 2.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak derledik. İşte detaylar...

FİNAL MAÇI BURSA'DA
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği 2. Lig playoff final maçı 'da oynanacak. ile F.Karagümrük arasındaki final 28 Mayıs Salı günü Bursa BŞB Stadı'nda yapılacak. Maç, saat 21.30'da başlayacak. Kazanan takım, Menemen ve Keçiörengücü'nden sonra 1. Lig'e yükselecek son takım olacak.

KARAGÜMRÜK'ÜN 14 YILLIK HASRETİ
TFF 2. Lig play-off finalinde Bursa'da Sakaryaspor ile karşılaşacak olan , 14 sezon süren 1. Lig hasretini bitirmek için mücadele edecek. Kırmızı-siyahlılar, profesyonel futbol liglerinin ikinci basamağı olan 1. Lig'de son olarak 2004- 2005 sezonunda yer aldı. ekibi, 1984'ten beri 'de yer almıyor.

2. LİG'E İLK TAKIM ÇIKIYOR
TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Ergene Velimeşespor ile Bld., bugün 'de karşılaşacak. Kazanan takımın TFF 2. Lig'e yükseleceği kritik mücadele saat 16.00'da oynanacak. Nevşehir, yarı finalde Tire'yi, temsilcisi Ergene ise Nazilli'yi eleyerek finale çıktı.

AKHİSAR DAĞILIYOR
Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da birçok futbolcu yol ayrımında. 4 sezondur Akhisarspor'da forma giyen Aykut Çeviker'in 'la söz kestiği iddia edildi. Sakatlığı yüzünden forma giyemeyen 'nun adı ile anılıyor. Mustafa, sezon sonu serbest kalacak. Kaleci ve Manu da büyük takımlarla flört halinde.

  1. 23.5.2019
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