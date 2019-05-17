Osmanlı pes etmedi – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Osmanlı pes etmedi

Osmanlı pes etmedi
Play-off'u garantileyen 'un genel menajeri Cenk Karayel, Spor Toto Süper Lig hedefini son dakikaya kadar kovalayacaklarını söyledi. Karayel, "Ligin sonunu getiremedik ama Süper Lig şansımız sürüyor. Peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 17.5.2019
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