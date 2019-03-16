Altınordu'nun Play-Off inadı

İstanbulspor'un ardından Eskişehirspor'u da yenerek üst üste 2 deplasman maçından 6 puan çıkaran İzmir temsilcisi 45 puana ulaşarak ilk 6 yarışından kopmadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yaklaşık 20 bin Eskişehirspor taraftarının önünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Her futbolcu böyle bir taraftarla oynamak ister. Takımıma ''Eskişehirspor taraftarını kendi taraftarınızmış gibi görün' dedim. Kazandığımız için mutluyuz. İlk 6'ya biraz daha yaklaştık. Kalan maçlara daha iyi hazırlanacağız" dedi.

Kırmızı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir dış saha maçında rakip fileleri 4 kez sarstı.