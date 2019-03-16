Altınordu'nun Play-Off inadı
16 Mart 2019, Cumartesi
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'nun Play-Off inadı

Altınordu'nun Play-Off inadı

1. Lig'de düşme hattında yer alan 'u deplasmanda 4-2 mağlup eden , bu sezon Play-Off'un en iddialı ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

İstanbulspor'un ardından 'u da yenerek üst üste 2 deplasman maçından 6 puan çıkaran temsilcisi 45 puana ulaşarak ilk 6 yarışından kopmadı. Teknik direktör , yaklaşık 20 bin Eskişehirspor taraftarının önünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Her futbolcu böyle bir taraftarla oynamak ister. Takımıma ''Eskişehirspor taraftarını kendi taraftarınızmış gibi görün' dedim. Kazandığımız için mutluyuz. İlk 6'ya biraz daha yaklaştık. Kalan maçlara daha iyi hazırlanacağız" dedi.
Kırmızı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir dış saha maçında rakip fileleri 4 kez sarstı.

  1. 16.03.2019
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