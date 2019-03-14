Denizlispor sürpriz istemiyor
14 Mart 2019, Perşembe
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Denizlispor sürpriz istemiyor

Denizlispor sürpriz istemiyor

Lider Denizlispor’da , “Afyon’un puan kaybına tahammülü yok. Biz lig lideriyiz ama yarış kafa kafaya gidiyor. Bizim de kayba tahammülümüz yok” dedi

1. Lig'de averajla lider konumda olan Denizlispor, Pazar günü 13.30'da konuk olacağı Afyonspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör , 15. sıradaki rakipleriyle zor bir müsabaka geçireceklerini söyledi. İldiz, "Ligin ikinci yarısına zorluk derecesi son derece yüksek maçlarla başladık. Afyonspor maçı da bunlardan birisi. Özellikle Afyon takımının ligde bulunduğu konumdan dolayı hiç puan kaybına tahammülü yok. Biz lig lideriyiz ama gördüğünüz gibi zirve yarışı kafa kafaya gidiyor. Bizim de kayba tahammülümüz yok ve bu anlamda olan bir müsabakaya çıkacağız. Ama zorlukları başarmak ve geçmek zorundayız" dedi. Son düzlüğe iyi hazırlanmaları gerektiğini belirten Yücel İldiz, "Afyon maçını kayıpsız geçersek milli ara sakatlar açısından çok iyi gelecek. Hem mental hem de fiziksel açıdan son düzlüğe çok iyi hazırlanmalıyız" diye konuştu.

  1. 14.3.2019
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