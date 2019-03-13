Savunmada iki değişiklik – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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Savunmada iki değişiklik

Savunmada iki değişiklik

karşısında 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Altay, maçında savunmada değişikliğe gidecek.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın, sarı kart cezalıları Gençer ile Özgür'ün yerine ve Serkan'a forma şansı vermeyi planladığı öğrenildi.
  1. 13.3.2019
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