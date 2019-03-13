Katılım artıyor – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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Katılım artıyor

Katılım artıyor

Altyapı ağırlıklı kadrosuyla play-off'a göz kırpan Karşıyaka'da, maddi destek amacıyla başlayan kampanyası sürüyor.

10 ile 70 TL arasında aylık katkı sağlanan etkinliğe, taraftarların ilgisinin her geçen gün arttığı bildirildi.
  1. 13.3.2019
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