Elazığsporlu Dialo’ya milli davet
13 Mart 2019, Çarşamba
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Elazığsporlu Dialo’ya milli davet

Elazığsporlu Dialo’ya milli davet

’un ön libero oyuncusu , ülkesi Moritanya’nın Afrika Uluslar Kupası'nda ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

1. Lig ekiplerinden Birevim 'un ön libero oyuncusu , milli takıma çağrıldı. Moritanya Milli Takımı'nın 22 Mart'ta ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı kadrosuna davet edilen Dialo, hafta sonu oynanacak olan maçının ardından kampına katılacak.
Ara transfer döneminin son gününde bordo-beyazlı takıma katılan Dialo Samba Guidileye, Elazığspor formasıyla 6 maçta forma şansı buldu.

  1. 13.03.2019
  2. Güncelleme: 13.03.2019 12:09
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