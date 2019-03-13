Elazığsporlu Dialo’ya milli davet
Elazığspor’un ön libero oyuncusu Dialo Samba Guidileye, ülkesi Moritanya’nın Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor'un ön libero oyuncusu Dialo Samba Guidileye, milli takıma çağrıldı. Moritanya Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Burkina Faso ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı kadrosuna davet edilen Dialo, hafta sonu oynanacak olan Adana Demirspor maçının ardından milli takım kampına katılacak.
Ara transfer döneminin son gününde bordo-beyazlı takıma katılan Dialo Samba Guidileye, Elazığspor formasıyla 6 maçta forma şansı buldu.
- 13.03.2019
- Güncelleme: 13.03.2019 12:09
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cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
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