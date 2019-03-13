Denizli’de rota şaşmadı – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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’de rota şaşmadı

Denizli’de rota şaşmadı

Ümraniye ile golsüz berabere kalan Denizlispor, gelecek maçlara umutla bakıyor.

Farkı açma fırsatını kaçıran yeşil-siyahlı ekibin hocası , "Mücadeleden memnunum. Bu performansı devam ettireceğiz ve sezon sonunda da şampiyon olacağız" diye konuştu.
  1. 13.3.2019
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