Boğalar’da ilk hedef Koşukavak – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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’da ilk hedef Koşukavak

Boğalar’da ilk hedef Koşukavak

İstanbulspor'da dönemi sona erdi. Başkana, 'Kan değişikliği gerekiyor' diyen 41 yaşındaki çalıştırıcıyla yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

'ın ilk hedefinin olduğu öğrenildi. 2015- 18 arasında sarı-siyahlı ekibi çalıştıran 46 yaşındaki hoca, sezon başında Gazişehir'in yolunu tutmuştu. 8 maç sonunda oradan da ayrılan Koşukavak'la ilk görüşmenin bugün yapılacağı öğrenildi.

  1. 13.3.2019
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