Karabükspor'dan veda benzeri açıklama
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Ligde kalmamız mümkün görünmüyor. Tek amacımız kaldı, Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak." dedi.
Öcal, yaptığı açıklamada, genç bir takımla Altay gibi zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını ve buna göre çalıştıklarını anlattı.
Takımın alınan mağlubiyetlerden çok etkilendiğini belirten Öcal, "Aşmak için oyuncularla tek tek ilgileniyor, özel çalışmalar yapıyoruz. Ligin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Artık ligde kalmamız mümkün görünmüyor. Gelecek yılın planları yapılıyor. Tek amacımız kaldı, Türk futboluna genç oyuncular kazandırmak. Buna gayret gösteriyoruz. Karabüklüler bu takıma sahip çıkmalı. Bu köklü kulüp yaşamalı. Bu tür takımlar kolay oluşmuyor. Değeri bilinmezse yazık olur." diye konuştu.
ALTAY MAÇI HAZIRLIKLARI
Kırmızı-mavili ekip, ligin 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda yapacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetimindeki 2 saatlik antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından kondisyon çalışması ve yarı sahada maç yaptı.
Sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut, idmana katılmadı.
- 12.03.2019
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baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
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baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
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murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Karabükspor'dan veda benzeri açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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