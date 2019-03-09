Fuat Çapa: ‘Biz Eskişehiriz’
09 Haziran 2019, Pazar
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: ‘Biz

Fuat Çapa: ‘Biz Eskişehiriz’

Es-Es’in teknik direktörü , “Hatay, kupada başarılı oldu ve ligde belirli bir yerde ama biz de ’uz” diyerek rakibine gözdağı verdi.

Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı, son 3 maçta aldığı 2 puanla sürdüremeyen Eskişehispor, geleceğe umutlu bakıyor. Hatayspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini belirten , "Bu yıl ligde sürpriz yapan takımlardan biriyle oynayacağız. Hatay, 'nda başarılı oldu ve ligde belirli bir yerde ama biz de 'uz. O formanın bir ağırlığı var. Şehrin bizden beklentilerini, oradan güzel sonuçla dönerek karşılamayı hedefliyoruz" diye konuştu.




  1. 9.3.2019
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