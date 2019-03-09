Denizlispor'da Yücel İldiz: 'Koltuğu bırakmayız'
‘Bir daha liderliği vermek istemiyoruz’ diyen Denizli’nin teknik patronu Yücel İldiz, “Ümraniye engelini geçerek yerimizi sağlamlaştıracağız” sözlerini sarf etti.
Spor Toto 1. Lig'in lideri Denizlispor, zirvedeki yerini korumanın planlarını yapıyor. Ümraniyespor karşılaşmasından şartlar ne olursa olsun galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden teknik direktör Yücel İldiz, "Bir daha liderliği vermek istemiyoruz. Rakibimiz hem ligde hem de kupada başarılı bir şekilde ilerliyor. Ancak bizim gidişatımız da ortada. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıkacağız. Ümraniye engelini geçerek yerimizi sağlamlaştıracağız" dedi. Öte yandan yoğun bir tedavi programına alınan Mehmet Akyüz'ün, karşılaşmada oynamasının zor olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki forvet attığı 9 golle, takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.
ÜMRANİYESPOR'UN EN ÖZEL TARAFTARI
Ümraniyespor'un down sendromlu taraftarı Yasir Saka, yapılan idmanı ziyaret etti. Futbolcularla tanışan Yasir, kırmızı-beyazlı ekibin kanat oyuncusu Emircan Altıntaş'ı çok sevdiğini ve en büyük hayalinin Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray maçı izlemek olduğunu dile getirdi.
SAMSUNSPOR'DA HAZIRLIKLAR TAMAM
Yarın Kastamonspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, karayolu ile şehre gitti. Futbolcuların son çalışmadaki hırsı gözlerden kaçmazken teknik direktör İsmet Taşdemir'in üçüncü bölgede pres ve uzaktan şut konularının üzerinde durduğu kaydedildi.
- 9.3.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Denizlispor'da Yücel İldiz: 'Koltuğu bırakmayız' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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