Altaylı Paxiao Play-Off için iddialı: 'Kolay değil ama başarırız'
09 Haziran 2019, Pazar
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Altaylı Paxiao Play-Off için iddialı: 'Kolay değil ama başarırız'

Altaylı Paxiao Play-Off için iddialı: 'Kolay değil ama başarırız'

19 golle krallıkta zirveye çıkan Portekizli forvet, “Play-off’a kalmak kolay değil ama bunu başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

formasıyla 23 maçta 19 kez ağları sarsarak gol krallığında zirveye çıkan Marco Paixao, iddialı açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi oyunun karşılığını aldıklarını belirten 34 yaşındaki Portekizli forvet, "Zor maçlarımız var. Gerçekçi olarak düşünürsek ve play-off'a kalmak kolay değil ama bunu başaracağımıza inanıyorum" sözlerini sarf etti.

ÖNEMLİ OLAN TAKIM
POLONYA'DA 22 gol attığını ve bu sezon 19 gole ulaşmanın kendisi için çok bir şey ifade etmediğini ifade eden Paixao, sözlerini şöyle sürdürdü: Benim hedeflerim başarıya yönelik. 19 golde de kalabilirim ama play-of'a kalıp şampiyon olursak bu beni hiç üzmez, aksine çok sevindirir. Takım olarak bu başarıyı yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
34 yaşındaki tecrübeli santrfor, ligde 7 maçtır rakip fileleri boş geçmedi ve 8 gol kaydetti.

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ÜZÜLMEZ'LE NEŞELİ İDMAN
yarın oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde sürdürdü. Neşeli geçtiği gözlemlenen idman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma ile başladı. Kırmızı-siyahlılar daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.
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OSMANLI'DA DÖRT EKSİK
Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına nokta koyan , bugün oynanacak mücadele için Adana'ya gitti. Mor-sarılı ekipte tedavilerine devam edilen Tugay Kacar, Magaye Gueye, Karcemarskas ve Ali Ülgen son yapılan idmana katılmadı.

İLHAN PALUT'UN TERCİHİ SELİM
Hatayspor'da son iki karşılaşmada yedek soyunan ve Altınordu maçında beraberlik golünü kaydeden Selim Ilgaz, ilk 11'deki yerine geri dönüyor. İlhan Palut'un Ukraynalı forvet Korkishko'nun yerine 23 yaşındaki oyuncuya şans vereceği öğrenildi.

ALTINORDU'DAN BEYAZ SAYFA
Altınordu, İstanbulspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Son iki maçında 5 puan kaybederek playoff'un dışında kalan ekibinin teknik patronu , "Herkes inançlı ve istekli. Kaybettiğimiz puanları telafi etmek için tek hedefimiz galibiyet" dedi.
  1. 9.3.2019
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