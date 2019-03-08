TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (08.03.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta lider Bayburt İÖİ'yi 3-1 yenen Bucaspor, kümede kalmak için umutlandı. Kulüp Başkanı Cihan Aktaş, Yeni Çorum maçı için taraftara destek çağrısında bulundu.
KARABÜK'Ü BIRAKMADI
Son sırada yer alan ve bugün olağanüstü kongreye gidecek Karabükspor'da mevcut başkan Mehmet Yüksel, "Kulübün tasfiye olmasını istemiyorum" diyerek başkan adaylığını açıkladı.
MENEMEN'İN GÖZÜ FARKTA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğe yükselen Menemen farkı açmak istiyor. 11 hafta sonra zirveye çıktıklarını hatırlatan teknik adam Suat Kaya, "Tüm ipler bizim elimizde. Eğer seri yakalarsak aradaki farkı açarız. İlçemize şampiyonluk getirmek için kenetlendik" ifadelerini kullandı.
GENÇLER GURURLANDIRDI
Şampiyonluk yarışındaki Kırşehir, Altındağ ve Kızılcabölük'ü yenerek 7 yıl sonra 3'te 3 yapan Karşıyaka, bu başarıyı genç oyuncularla elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Transfer yasağı nedeniyle altyapısına sarılan kırmızı-yeşillilerin bu politikasını sürdüreceği ve U19'dan yeni isimleri sahaya süreceği bildirildi.
- 8.3.2019
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DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (08.03.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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