TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (08.03.19)
08 Mart 2019, Cuma
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (08.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (08.03.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

BUCASPOR UMUTLANDI

3. Lig 3. Grup'ta lider İÖİ'yi 3-1 yenen , kümede kalmak için umutlandı. Kulüp Başkanı Cihan Aktaş, Yeni maçı için taraftara destek çağrısında bulundu.

KARABÜK'Ü BIRAKMADI
Son sırada yer alan ve bugün olağanüstü kongreye gidecek 'da mevcut başkan , "Kulübün tasfiye olmasını istemiyorum" diyerek başkan adaylığını açıkladı.

MENEMEN'İN GÖZÜ FARKTA
TFF 2. Lig 'ta liderliğe yükselen Menemen farkı açmak istiyor. 11 hafta sonra zirveye çıktıklarını hatırlatan teknik adam , "Tüm ipler bizim elimizde. Eğer seri yakalarsak aradaki farkı açarız. İlçemize şampiyonluk getirmek için kenetlendik" ifadelerini kullandı.

GENÇLER GURURLANDIRDI
Şampiyonluk yarışındaki , Altındağ ve Kızılcabölük'ü yenerek 7 yıl sonra 3'te 3 yapan Karşıyaka, bu başarıyı genç oyuncularla elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. yasağı nedeniyle altyapısına sarılan kırmızı-yeşillilerin bu politikasını sürdüreceği ve U19'dan yeni isimleri sahaya süreceği bildirildi.

  1. 8.3.2019
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