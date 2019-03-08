Liglerde play-off maçları tarihleri belli oldu
2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının tarihleri belli oldu.
TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında 2018-2019 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.
Play-off müsabaka tarihleri şöyle:
Spor Toto 1. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 22 Mayıs Çarşamba
Yarı Final 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazar
Final: 30 Mayıs Perşembe
TFF 2. Lig
Çeyrek Final 1. Maçlar: 9 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 13 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Salı
Final: 28 Mayıs Salı
TFF 3. Lig
Yarı Final 1. Maçlar: 10 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 15 Mayıs Çarşamba
Finaller: 22 Mayıs Çarşamba - 23 Mayıs Perşembe - 24 Mayıs Cuma
- 08.03.2019
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