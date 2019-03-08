Liglerde play-off maçları tarihleri belli oldu

TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında 2018-2019 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle:



Spor Toto 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 22 Mayıs Çarşamba

Yarı Final 2. Maçlar: 26 Mayıs Pazar

Final: 30 Mayıs Perşembe



TFF 2. Lig

Çeyrek Final 1. Maçlar: 9 Mayıs Perşembe

Çeyrek Final 2. Maçlar: 13 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Salı

Final: 28 Mayıs Salı



TFF 3. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 10 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 15 Mayıs Çarşamba

Finaller: 22 Mayıs Çarşamba - 23 Mayıs Perşembe - 24 Mayıs Cuma