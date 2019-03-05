Altay gözünü Play-Off'a dikti



Ligde bir ara düşme korkusu yaşayan, 16 Aralık 2018'de evinde Osmanlıspor'a tek golle yenildikten sonra çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, yakaladığı çıkışla ilk 6 ile arasındaki puan farkını 5'e düşürerek 10'uncu sıraya yerleşti. Altay, Süper Lig'e yükseldiği 2001-02 sezonundan bu yana 1'inci Lig'de ilk kez 4'te 4 yapmayı başardı. İzmir ekibi ilk yarı sonunda korkulu rüya gören taraftarının da yüzünü güldürmeye başladı. Takviyelerle başladığı ikinci yarıda hanesine 17 puan yazdıran Altay, ligde kendisinden 1 puan fazla toplayan Osmanlıspor'dan sonra en başarılı takım oldu.



Altay'ın topladığı puanlara müthiş katkı yaparak son 4 maçın galibiyet gollerine imza atan Portekizli yıldız Paixao, toplamda 19 gole ulaştı. Şimdiden Altay tarihinin en golcü yabancısı olan Paixao, adını taraftarın kalbine yazdırdı. Göreve geldikten sonra takımı uçuşa geçiren teknik direktör Sait Karafırtınalar da tribünlerden büyük alkış topladı. Altay, Karafırtınalar yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir performans sergiledi. Sait Karafırtınalar, "İlk yarıda 17 puan toplayabilen takım, son 5 maçta 13 puan aldı. Kalan haftalarda da bu performansı sürdürerek Play-Off için avantajlı konuma gelmek istiyoruz" dedi.

Bu hafta zirve takipçisi Gençlerbirliği'ne konuk olacak siyah-beyazlılar daha sonra son sıradaki Karabükspor'u ağırlayacak.