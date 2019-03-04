Hatayspor'dan altın değerinde gol
04 Mart 2019, Pazartesi
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'dan altın değerinde gol

Hatayspor'dan altın değerinde gol

Altınordu ile ’un ’deki randevusu 2-2’lik beraberlikle sona erdi. 90+4’te sahneye çıkan Selim, Hatay’a play-off yarışında altın değerinde 1 puanı getiren isim oldu.

Kupada Galatasaray'a kök söktüren , Altınordu deplasmanında 2-2'lik beraberliği son anda kurtardı. Ev sahibi 4'te kendi kullandığı penaltıda dönen topu tamamlayan Serdar'la öne geçti: 1-0. 58'de Gökhan eşitliği sağlarken; 70'de Sefa durumu 2-1 yaptı. 90+4'te ağları bulan Selim, Hatay'a hayat verdi. Güney ekibi 41, Altınordu ise 39 puana yükseldi.

  1. 4.3.2019
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