Hatayspor'dan altın değerinde gol
Altınordu ile Hatayspor’un İzmir’deki randevusu 2-2’lik beraberlikle sona erdi. 90+4’te sahneye çıkan Selim, Hatay’a play-off yarışında altın değerinde 1 puanı getiren isim oldu.
Kupada Galatasaray'a kök söktüren Hatayspor, Altınordu deplasmanında 2-2'lik beraberliği son anda kurtardı. Ev sahibi 4'te kendi kullandığı penaltıda dönen topu tamamlayan Serdar'la öne geçti: 1-0. 58'de Gökhan eşitliği sağlarken; 70'de Sefa durumu 2-1 yaptı. 90+4'te ağları bulan Selim, Hatay'a hayat verdi. Güney ekibi 41, Altınordu ise 39 puana yükseldi.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Hatayspor'dan altın değerinde gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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