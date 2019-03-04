Giresunspor iki iç saha maçında 6 puan hedefliyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, iç sahada oynayacakları Boluspor ve İstanbulspor maçlarının, ligde bulundukları yerden uzaklaşma adına çok önemli olduğunu söyledi.
Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştıkları Adanaspor ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.
Rakipleri önünde çok iyi mücadele ettiklerini ve önemli gol pozisyonları yakaladıklarını belirten Kılıç, gol yollarında etkili olamayınca sahadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını ifade etti.
Kılıç, ligin 25. haftasında Boluspor, 26. haftasında da İstanbulspor'u ağırlayacaklarını, hedeflerinin 6 puan alarak alt sıralardan uzaklaşmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"Evimizde üst üste iki maç oynayacağız. Boluspor ve İstanbulspor maçları bizim için ligde bulunduğumuz yerden uzaklaşma adına çok önemli. Mutlak kazanmamız gereken maçlar. Her şeyimizi ortaya koyarak kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."
Kemal Kılıç, son haftalarda oyuncularının ortaya koyduğu performans ve mücadelenin kendilerini gelecek için umutlandırdığını ifade ederek, "İyi yoldayız. Ortaya koyduğumuz oyun ve mücadelenin artık karşılığını almamız gerekiyor. Bu 15 gün içerisinde iki maçımızı da kazanarak iyi bir yere gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 04.03.2019
- Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
- Kerim Abdülcabbar'ın müzayedesinden 2,94 milyon dolar | Kerim Abdülcabbar kimdir? Kişisel hayatındaki detaylar nelerdir? Önemli ayrıntılar...
- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde forma giyen Mansur Çalar ifade verdi!
- Fenerbahçe haftayı kazançlı kapattı
- Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş haberlerine tepki!
-
Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
-
Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
-
Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Giresunspor iki iç saha maçında 6 puan hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.