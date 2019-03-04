Gençlerbirliği fırsat tepti
04 Mart 2019, Pazartesi
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fırsat tepti

Gençlerbirliği fırsat tepti

ve Ümraniye galibiyetleriyle liderlik için yeniden umutlanan Başkent temsilcisi, Afjet Afyonspor deplasmanında 2 puan bıraktı.

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Mücadelenin ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ligde kalma mücadelesi veren Afyon, rakibinin ataklarını savunmayı başardı. Devre golsüz eşitlikle geçilirken; ikinci yarıda iki ekip de bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. 3 farklı galip gelmesi halinde zirveye çıkacak Gençlerbirliği, bu beraberlikle 50 puanlı lider Denizlispor'un 2 puan gerisinde kaldı.

SÖZERİ: DAHA İYİ OLMALIYIZ

Gençlerbirliği teknik direktörü , liderlik şansını kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi. Daha iyi olmaları gerektiğini belirten tecrübeli hoca, "Üzgünüz ama belki de aldığımız 1 puan bizi lige taşıyacak" diye konuştu.

'SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Maçı değerlendiren Afjet Afyon teknik direktörü , oyuncularının mücadelesini takdir etti. Şimşek, "Bugün olduğu gibi savaşmaya devam edeceğiz. Bu mücadelemiz ligin sonuna kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

ÜMRANİYE AFFETMEDİ

Geçtiğimiz hafta G.Birliği'ne kaybeden Ümraniyespor, karşısındaki 3-0'lık zaferle kendine geldi. 18'de Hüseyin'in kendi ağlarını bulmasıyla öne geçen ekibi, 60'ta Vasilogiannis'le durumu 2-0 yaptı. 88'de Emircan 3-0'lık sonucu tayin ederken; Ümraniye, 44 puanla play-off yarışına tutundu.

YARENLER NEFES ALDI

Son 12 maçında 2 galibiyeti bulunan , İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. 4'te Akabueze ile öne geçen Yarenler, 15'te Cajic'in penaltısına engel olamadı: 1-1. Kırmızı- beyazlılar, 27'de Ümit'le durumu 2-1 yaptı ve soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve 2-1'lik galibiyetle 35 puana yükseldi.

'HEDEF 56 PUAN'

Ümraniye teknik direktörü Ahmet Taşyürek, değerli bir zafer kazandıklarını söyledi. Karabükspor'u kutlayan tecrübeli hoca, "Play-off için hedeflediğimiz 56 puan için bir adım daha attık" ifadelerini kullandı.

  1. 4.3.2019
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