Gençlerbirliği fırsat tepti

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Gençlerbirliği, Afjet Afyon deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Mücadelenin ilk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ligde kalma mücadelesi veren Afyon, rakibinin ataklarını savunmayı başardı. Devre golsüz eşitlikle geçilirken; ikinci yarıda iki ekip de bulduğu fırsatlardan yararlanamadı. 3 farklı galip gelmesi halinde zirveye çıkacak Gençlerbirliği, bu beraberlikle 50 puanlı lider Denizlispor'un 2 puan gerisinde kaldı.



SÖZERİ: DAHA İYİ OLMALIYIZ



Gençlerbirliği teknik direktörü Erkan Sözeri, liderlik şansını kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi. Daha iyi olmaları gerektiğini belirten tecrübeli hoca, "Üzgünüz ama belki de aldığımız 1 puan bizi lige taşıyacak" diye konuştu.



'SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ



Maçı değerlendiren Afjet Afyon teknik direktörü Yusuf Şimşek, oyuncularının mücadelesini takdir etti. Şimşek, "Bugün olduğu gibi savaşmaya devam edeceğiz. Bu mücadelemiz ligin sonuna kadar sürecek" ifadelerini kullandı.



ÜMRANİYE AFFETMEDİ



Geçtiğimiz hafta G.Birliği'ne kaybeden Ümraniyespor, Karabükspor karşısındaki 3-0'lık zaferle kendine geldi. 18'de Hüseyin'in kendi ağlarını bulmasıyla öne geçen İstanbul ekibi, 60'ta Vasilogiannis'le durumu 2-0 yaptı. 88'de Emircan 3-0'lık sonucu tayin ederken; Ümraniye, 44 puanla play-off yarışına tutundu.



YARENLER NEFES ALDI



Son 12 maçında 2 galibiyeti bulunan Boluspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. 4'te Akabueze ile öne geçen Yarenler, 15'te Cajic'in penaltısına engel olamadı: 1-1. Kırmızı- beyazlılar, 27'de Ümit'le durumu 2-1 yaptı ve soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Bolu 2-1'lik galibiyetle 35 puana yükseldi.



'HEDEF 56 PUAN'



Ümraniye teknik direktörü Ahmet Taşyürek, değerli bir zafer kazandıklarını söyledi. Karabükspor'u kutlayan tecrübeli hoca, "Play-off için hedeflediğimiz 56 puan için bir adım daha attık" ifadelerini kullandı.