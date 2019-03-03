Gençlerbirliği Afyonspor'a diş geçiremedi
03 Mart 2019, Pazar
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Afyonspor'a diş geçiremedi

Gençlerbirliği Afyonspor'a diş geçiremedi

1. Lig‘in 24. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında oynadığı maçta ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Gençlerbirliğin'den Ahmet İlhan yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Kaleci Bekir son anda topu kalenin üzerinden kornere çeldi.
36. dakikada Afyonspor yarı sahasından sol tarafa atılan topu Aykut yaklaşık 30 metre sürdükten sonra kaleci Emrullah ile karşı karşıya kaldı. Aykut'un yerden şutunu kaleci ayakları ile önledi.
67. dakikada Aykut'un soldan taraftan yaptığı ortaya Oltan gelişine vurdu. Top kalenin üzerinden auta çıktı.
75. dakikada Ersel'in ceza sahasına yaptığı ortaya vurdu top direğin yanından az farkla auta çıktı.



Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Özgür Ertem xx, Hüseyin Aylak xx
AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xxx, Mehmet Güven xx ( dk. 76 x), Metin Yüksel xx (Taşkın İlter dk. 66 xx), Nazmi Candoğan xx, xx (Bayram Çetin dk. 49 xx), xx, Emre Öztürk xx, xx, Ersel Aslıyüksekxx, Oltan xx, Gökhan xx
Yedekler: Türker, Bajram Ajeti, Onurcan, İsmet
: Emrullah Şalk xxx, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım xxx, xx, xx ( dk. 65 x), Stephane Sessegnon xx (Matei dk. 87 ?), Luccas Dos Santos xx, Sorin Stancu xx, xx, Alper Uludag xx, Jailton Silva xx ( dk. 79 x)
Yedekler: Hakan Arıkan,
Sarı Kartlar: Emre Öztürk, Oltan karakullukçu, Uğur Akdemir, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Yasin Pehlivan (Afjet Afyonspor)

  1. 03.03.2019
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