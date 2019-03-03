Gençlerbirliği Afyonspor'a diş geçiremedi

MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Gençlerbirliğin'den Ahmet İlhan yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Kaleci Bekir son anda topu kalenin üzerinden kornere çeldi.

36. dakikada Afyonspor yarı sahasından sol tarafa atılan topu Aykut yaklaşık 30 metre sürdükten sonra kaleci Emrullah ile karşı karşıya kaldı. Aykut'un yerden şutunu kaleci ayakları ile önledi.

67. dakikada Aykut'un soldan taraftan yaptığı ortaya Oltan gelişine vurdu. Top kalenin üzerinden auta çıktı.

75. dakikada Ersel'in ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Öztürk vurdu top direğin yanından az farkla auta çıktı.





Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Özgür Ertem xx, Hüseyin Aylak xx

AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xxx, Mehmet Güven xx (Bajram Ajeti dk. 76 x), Metin Yüksel xx (Taşkın İlter dk. 66 xx), Nazmi Candoğan xx, Cenk Güvenç xx (Bayram Çetin dk. 49 xx), Uğur Akdemir xx, Emre Öztürk xx, Aykut Uluç xx, Ersel Aslıyüksekxx, Oltan xx, Gökhan xx

Yedekler: Türker, Bajram Ajeti, Onurcan, İsmet

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk xxx, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım Mert Çetin xxx, Yasin Pehlivan xx, Ahmet İlhan Özek xx (Mert Nobre dk. 65 x), Stephane Sessegnon xx (Matei dk. 87 ?), Luccas Dos Santos xx, Sorin Stancu xx, Selçuk Şahin xx, Alper Uludag xx, Jailton Silva xx (Nadir Çiftçi dk. 79 x)

Yedekler: Hakan Arıkan,

Sarı Kartlar: Emre Öztürk, Oltan karakullukçu, Uğur Akdemir, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Yasin Pehlivan (Afjet Afyonspor)

