Altınordu kendi evinde Hatayspor ile berabere kaldı



Maçın henüz 4'üncü dakikasında Serdar'la öne geçen kırmızı-lacivertlilere 58'de Gökhan karşılık verdi. Altınordu 70'te bu kez Sefa'nın golüyle 2-1'i buldu ancak 90+3'üncü dakikada sahneye çıkan Selim attığı şık golle Hatayspor'u yenilgiden kurtardı. Altınordu bu sonuçla 39 puana yükselse de play-off hattının dışında kaldı. Hatayspor ise 41 puana ulaştı, 5'inci sıradaki yerini korudu.



2'nci dakikada Altınordu penaltı kazandı. Hataysporlu Murat ceza sahası içinde Sefa'yı yere indirince hakem Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi.

4'üncü dakikada Serdar'ın penaltı atışını kaleci Akın çeldi ancak pozisyonu takip eden Serdar dönen topu ağlara yolladı: 1-0.

16'ncı dakikada Htayaspor'un kazandığı frikikte Mesut topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğin üzerinden auta çıktı.



18'inci dakikada Hatayspor'da serbest vuruşu bu kez Gökhan kullandı. Gökhan'ın şık vuruşunu kaleci Erce aynı güzellikte kurtardı.

53'üncü dakikada sağdan Hatayspor ceza sahasına giren Kerim yerden çıkardı. Okan'ın gelişine vuruşunda top kaleci Akın'ın kucağında kaldı.

58'inci dakikada Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Murat, ceza sahasındaki Gökhan'ı gördü. Topu kontrol eden Gökhan düzgün bir vuruşla maça dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

70'inci dakikada Altınordu bir kez daha öne geçti. Rakibinden sıyrılan Sefa ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla fileleri sarsmayı başardı: 2-1.

90+3'üncü dakikada Hatayspor tabelayı yine eşitledi. Selim yaklaşık 25 metreden şutunu çekti, yerden giden top köşen filelerle buluştu. 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim (xx), Hasan (xxx), Sinan (xx), Ali Yaşar (xx), Berkay Samancı (xx) (Dk. 46 Muhammed xx), Oğulcan (xxx), Okan (xx) (Dk. 84 Recep), Murat (xxx), Sefa (xxx), Serdar (xxx) (Dk. 63 Anıl x)



HATAYSPOR: Akın (xx) - Korkishko (x) (Dk. 56 Selim xx), Yusuf (xx), Sadi (xxx), Mesut (xxx), Hamza (x) (Dk. 54 Mirkan x), Kubilay (xx), Diallo (xx), Murat (xx), Gökhan (xxx), Caner (x) (Dk. 85 Soner)

GOLLER: Dk. 4 Serdar, Dk. 70 Sefa (Altınordu) - Dk. 58 Gökhan, Dk.90+3 Selim (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Ali, Sefa (Altınordu) - Hamza (Hatayspor)



Maçın ardından her iki takım antrenörü şunları söyledi;



Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, beraberlik nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında iyi bir oyun planlayarak sahaya çıktıklarını belirtti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha çok sahip olduklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hatayspor topa sahip olan bir takım, bizim de en iyi şekilde oyunu planlayarak oynamamız gerekiyordu. Bunu planladık, maçın başında iyi oynadık ve gol de geldi. Sonra kaptırdığımız toplar rakibe avantaj sağladı ve onlar daha üstün göründü. İyi savunma yapmamıza rağmen etkili bir pas trafiği gerçekleştiremedik. İkinci yarı skor avantajı ile rakibin oyundan düşeceğini biliyorduk. 1-1 den sonra oyun lehimize geçti ama basit pas hataları üretkenliğimizi düşürdü. 2-1'i bulduktan sonra son bölümde skoru korumak istedik ama son dakikada gelen golle de 2-2 maç bitti. Karşılaşma berabere bittiği için üzgünüz. Bundan sonraki haftalarda bunu telafi etmemiz gerektiğini biliyoruz."



Hatay cephesinde ise;

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmaya kötü başladıklarını ve yedikleri gol nedeniyle oyun planlarının değiştiğini söyledi.

Takımının ilk yarı boyunca iyi bir oyun sergilediğini, ikinci yarıda da golü bulduklarını ifade eden Palut, "Kaptırdığımız topun dönüşünde 2. golü yedik, 90+3'te bireysel çabayla beraberliği bulduk. Deplasmandan 1 puan çıkardık. 77 dakika geride oynadık ama oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Çok yoğun maç trafiğinden çıktık, bireysel bir kaliteyle beraberliği kurtardık. Play-off yarışında rakibimizden aldığımız bu puan çok değerli ama biz tekrar eski ritmimize kavuşup 3 puanlar için mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.