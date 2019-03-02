Gökhan Süzen: "Ayağa kalkarız" – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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: "Ayağa kalkarız"

Gökhan Süzen: "Ayağa kalkarız"

’nin tecrübeli savunmacısı , ’ı devirerek ayağa kalkmayı bileceğiz” dedi.

Liderliği Osmanlıspor'a kaptıran Denizlispor, maçıyla yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yaptı. Yeşil-siyahlıların tecrübeli oyuncusu , karşılaşma öncesinde iddialı konuştu. Puan kaybetme lüksünün kalmadığını belirten Süzen, "Mağlubiyetten sonra takım olarak ayağa kalkmayı bileceğiz. Umarım kazanırız ve sonrasında Ümraniye'yi de yenerek iyi bir hafta geçiririz" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 2.3.2019
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