Gökhan Süzen: "Ayağa kalkarız"
Denizli’nin tecrübeli savunmacısı Gökhan Süzen, Elazığ’ı devirerek ayağa kalkmayı bileceğiz” dedi.
Liderliği Osmanlıspor'a kaptıran Denizlispor, Elazığspor maçıyla yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yaptı. Yeşil-siyahlıların tecrübeli oyuncusu Gökhan Süzen, karşılaşma öncesinde iddialı konuştu. Puan kaybetme lüksünün kalmadığını belirten Süzen, "Mağlubiyetten sonra takım olarak ayağa kalkmayı bileceğiz. Umarım kazanırız ve sonrasında Ümraniye'yi de yenerek iyi bir hafta geçiririz" değerlendirmesinde bulundu.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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