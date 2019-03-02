Gökhan Süzen: "Ayağa kalkarız"

Liderliği Osmanlıspor'a kaptıran Denizlispor, Elazığspor maçıyla yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yaptı. Yeşil-siyahlıların tecrübeli oyuncusu Gökhan Süzen, karşılaşma öncesinde iddialı konuştu. Puan kaybetme lüksünün kalmadığını belirten Süzen, "Mağlubiyetten sonra takım olarak ayağa kalkmayı bileceğiz. Umarım kazanırız ve sonrasında Ümraniye'yi de yenerek iyi bir hafta geçiririz" değerlendirmesinde bulundu.