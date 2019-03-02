Adana tekledi

Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın açılış maçında Giresunspor'u ağırlayan Adanaspor, seyircisi önünde 4'üncü beraberliğini aldı: 1-1. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında 24. dakikada Muhammed Reis'in golüyle geriye düşen turuncu- beyazlılar, maçın ilk yarısını 1-0 yenik tamamladı.



GİRESUN DÜŞÜŞTE

İlk yarışı önde kapatan konuk Giresunspor, 52. dakikada Furkan Özçal'ın golüne engel olamayınca 3 puan hasretini 12 maça çıkardı. Büyük bir düşüş yaşayan Karadeniz temsilcisi, 23 puanla ateş hattının sınırından kurtulamadı. 30 puanla 12. sıradaki yerini koruyan Adanaspor, haftaya Balıkesirspor deplasmanına çıkarken, Giresunspor, Bolu'yu ağırlayacak.



'EN AZINDAN KAYBETMEDİK'

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, ilk yarıda hiçbir varlık gösteremediklerini belirterek şöyle konuştu: Geçen haftaki galibiyetle ligi bitirmiş gibiydik. Skoru dengeledik ama öne geçmeyi başaramadık. En azından kazanamadıysak kaybetmedik. 1 puan yenilgiden iyidir.