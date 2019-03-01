Zorunlu değişim – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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Zorunlu değişim

Zorunlu değişim
Bu sezon ligde ilk kez 3'te 3 yapan Altay, karşısında ilk 11'de değişikliğe gidecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın, kırmızı kart cezalısı Tavares'in yokluğunda orta alanda Merter'e şans vereceği öğrenilirken; sağ kanattaki Putsila'nın yerine de Hüsamettin'i düşündüğü ifade edildi.
  1. 1.3.2019
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