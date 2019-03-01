Zafer sözü verildi

Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Adana Demirspor yenilgisi sonrasında öğrencileriyle toplantı yaptı.

Futbolcuların Eroğlu'na, "Yeterince konsantre olamadık. Bu mağlubiyeti kaza olarak görüyoruz. Hatayspor maçını alıp yeni bir seri başlatacağız" diyerek galibiyet sözü verdiği kaydedildi.