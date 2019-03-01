Zafer sözü verildi – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Zafer sözü verildi

Zafer sözü verildi

Zafer sözü verildi

Altınordu teknik direktörü , Demirspor yenilgisi sonrasında öğrencileriyle toplantı yaptı.

Futbolcuların Eroğlu'na, "Yeterince konsantre olamadık. Bu mağlubiyeti kaza olarak görüyoruz. Hatayspor maçını alıp yeni bir seri başlatacağız" diyerek galibiyet sözü verdiği kaydedildi.
  1. 1.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zafer sözü verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN