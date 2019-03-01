‘Sırada Barça var’ – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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‘Sırada Barça var’

‘Sırada Barça var’
'nda 'nin ardından 'u da eleyerek yarı finale yükselen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, "'e çıkalım, ardından karşımızda 'yı görebiliriz. Bu hedef çok uzakta değil" diyerek iddiasını ortaya koydu.

  1. 1.3.2019
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