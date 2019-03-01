Samsunspor yetenek avında

Takıma 10-18 yaş arasındaki yetenekli oyuncuları kazandırmak için amatör kulüplerle iş birliğine giden Samsunspor, çalışmalarını sürdürüyor.

İş birliği yapılan takımların sayısını 18'e çıktığını belirten Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın, "Alacağımız oyuncuları satarsak yüzde 5'lik payını da ilk amatör kulübüne vereceğiz. Gelişimleri hakkında da havuz hazırlıyoruz. Resmi olarak 105 bin TL ödeme yaptık. Süreç sonunda 500 bin TL'yi bulacak" dedi.