İldiz: Her maç final – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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İldiz: Her maç final

İldiz: Her maç final

Liderliği averajla 'a kaptıran Denizlispor, maçına odaklandı.

Son yılların en çekişmeli sezonunun yaşandığını belirten teknik direktör , "Her maçımız final ve bu sebeple hata yapmamalıyız. Tek amacımız 'e adımızı yazdırmak" diye konuştu.
  1. 1.3.2019
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