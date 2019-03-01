İldiz: Her maç final
Liderliği averajla Osmanlıspor'a kaptıran Denizlispor, Elazığ maçına odaklandı.
- 1.3.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 83
Yorum
GS 1906 Yalaaann söylüyorsunuz yalaaann
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
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Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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