Hedef Süper Lig
Kupada Galatasaray’a korkulu anlar yaşatan ve gözünü lige çeviren Hatayspor, Altınordu galibiyetiyle hedefine yaklaşmak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında evinde ağırladığı G.Saray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 kazanan Hatayspor'da gözler lige çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibe korku dolu anlar yaşatan Güney ekibi, Altınordu karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Play-off yarışı veren İzmir ekibine konuk olacak bordo-beyazlılar, rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkartmanın hesaplarını yaptı. Takımdaki havanın son derece olumlu olduğunu ifade eden teknik direktör İlhan Palut, "Artık kupa geride kaldı. Bu sezon unutulmazlar arasına girdi. Lige dönmenin vakti geldi. Seri galibiyetlerle, unutulmaz olan bu sezonu Süper Lig'e yükselerek taçlandıracağız" sözlerini sarf etti.
ADANA EViNDE SERi PEŞiNDE
Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın perdesi Adana'da açılıyor. Deplasmandaki 1-0'lık Bolu galibiyetiyle rahatlayan turuncu-beyazlılar, sahasında 22 puanla ateş hattının üzerinde yer alan Giresunspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak maç beIN SportsMax 1'den yayınlanacak.
- 1.3.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 83
Yorum
GS 1906 Yalaaann söylüyorsunuz yalaaann
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
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blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
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Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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