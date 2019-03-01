Hedef Süper Lig

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında evinde ağırladığı G.Saray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-2 kazanan Hatayspor'da gözler lige çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibe korku dolu anlar yaşatan Güney ekibi, Altınordu karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Play-off yarışı veren İzmir ekibine konuk olacak bordo-beyazlılar, rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkartmanın hesaplarını yaptı. Takımdaki havanın son derece olumlu olduğunu ifade eden teknik direktör İlhan Palut, "Artık kupa geride kaldı. Bu sezon unutulmazlar arasına girdi. Lige dönmenin vakti geldi. Seri galibiyetlerle, unutulmaz olan bu sezonu Süper Lig'e yükselerek taçlandıracağız" sözlerini sarf etti.



ADANA EViNDE SERi PEŞiNDE

Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın perdesi Adana'da açılıyor. Deplasmandaki 1-0'lık Bolu galibiyetiyle rahatlayan turuncu-beyazlılar, sahasında 22 puanla ateş hattının üzerinde yer alan Giresunspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da start alacak maç beIN SportsMax 1'den yayınlanacak.