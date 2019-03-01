Bal-Kes hazır kıta – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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Bal-Kes hazır kıta

Bal-Kes hazır kıta
Dış sahadaki 4 maçlık yenilgi serisine son vermek isteyen Balıkesir, Altay'ı gözüne kestirdi. İyi oynayan bir takım olduklarını hatırlatan teknik direktör Giray Bulak, "Kendi oyun tarzımızı sahaya yansıtırsak kazanabiliriz. İnşallah 'den 3 puanla ayrılan taraf olacağız" dedi.
  1. 1.3.2019
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