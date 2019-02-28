Osmanlıspor'da Gazişehir Gaziantep hazırlıkları sürüyor
28 Şubat 2019, Perşembe
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'da hazırlıkları sürüyor

Osmanlıspor'da Gazişehir Gaziantep hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında sahasında 'i ağırlayacak olan , maçın hazırlıklarını sürdürdü.

1 saat 10 dakika süren antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken hafif adale ağrısı bulunan Magaye Gueye tedbir amaçlı çalışmalarda yer almadı. Diğer yandan iyileşme sürecine giren takımın kalecilerinden Ahmet Eyüp Türkaslan, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken antrenmanın sonraki bölümünde ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.


Teknik direktör nezaretindeki antrenmana, mor-sarılı ekip, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Koordinasyona ve çabukluğu dayalı oyunla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Sprint çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yapan mor-sarılı ekip antrenmanı sonlandırdı.

  1. 28.02.2019
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