Es-Es’te 26 bin üye – Fotomaç – 28 Şubat 2019
28 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Es-Es’te 26 bin üye

Es-Es’te 26 bin üye

Es-Es’te 26 bin üye

Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin , kulübü taraftarlarla beraber yönetmek istediklerini söyledi.

, "Hedefimiz 26 bin kongre üyesine ulaşmak. Bir aya önce, 'Kapanacak' denen kulüp, bugün playoff hayali kuruyor. Bu takımın sahipleri, taraftarıdır" diye konuştu.
  1. 28.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Es-Es’te 26 bin üye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN