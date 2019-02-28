Artık hataya yer yok

Samsunspor'un teknik menajeri Yücel Uyar, takımın mücadele gücünün her hafta daha yükseldiğini söyledi.

İnegöl maçını kolaya çevirdiklerini belirten Uyar, "Bize savunma yerine üretken olmaya çalışan rakiplere karşı rahat kazanıyoruz. Ligin boyu çok kısaldı. Hataya yer yok" dedi.