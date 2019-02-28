Altay iyi gidişatı devam ettirmek istiyor
Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Balıkesirspor Baltok'la karşılaşacak son haftaların formda takımı Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, ilk 11'de 2 zorunlu değişiklik yapacak.
Geçen haftaki Giresunspor deplasmanında kırmızı kart gören Portekizli Tavares'in yokluğunda orta sahada Merter, sarı kart cezalısı Belaruslu Putsila'nın yokluğunda ise sağ kanatta Hüsamettin'in görev alması bekleniyor. Grip nedeniyle Giresun deplasmanına götürülmeyen İbrahim Akın ve sakatlıktan çıkan Oğuz Han'ın durumları maç günü netlik kazanacak.
Üst üste aldıkları 3 galibiyetle alt sıralardan uzaklaştıklarını ve üst basamaklara göz diktiklerini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Eksiklerimiz var ancak sahaya sonuçta 11 kişi çıkacağız. Kim oynarsa formanın hakkını verecektir. Kritik haftalardan geçiyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle, aynı sinerjiyle rakibimizi mağlup ederek 4'te 4 yapmak istiyoruz. Alacağımız galibiyetle alt sıralarla bağımızı tamamen koparmış oluruz" diye konuştu.
Ligde ikinci yarıda bileği bükülmeyen Altay, Karafırtınalar yönetiminde 4 haftayı namağlup 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçti.
- 28.02.2019
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Öz eleştiri vakti
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TS TS başkanına kritik bir pozisyon soruluyor, tam görmedim yorum yapamam diyor. Sıradan bir TS taraftarı bile TS'nin haklarını daha iyi korur.
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