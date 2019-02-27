Eskişehirspor'dan taraftara çağrı: "Gelin birlikte yönetelim"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, kulübün resmi internet sitesinden önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin 26 bin kongre üyesine ulaşarak taraftarlar ile kulübü birlikte yönetmek olduğunu söyledi. Açıklamasına şu şekilde devam eden Köksal, "Bugün güzel günlerden, bugün yarınlardan, bugün güçlü Eskişehirspor ideali ve projelerimiz için bir aradayız. Sportif anlamda Türkiye'nin en genç yönetim kuruluyuz. Yola çıktığımız ilk günkü hedefimiz, bu kulübü gerçek sahipleri ile taraftarıyla beraber kulübü yönetmekti. Hedefimiz doğrultusunda 26 bin kongre üyesi diyor ve beraber yol yürümek istiyoruz. Hiçbir beklentisi olmayan tek gayesi büyük Eskişehirspor olan yönetim kurulumuz bu fırsatı sizlere veriyor. Kişilere bağlı yönetim anlayışı değil, projelerin yarıştığı, geçmişten ders alınmış, sağlam gelecek anlayışının temel ilke olduğu, bir üyelik sistemi için hakikat ile çalışan, dürüst, ilkeli, geleceği planlayabilen yönetim kurullarını belirlemek için gelin kulübümüze üye olun. Bu takımın sahipleri, şartsız koşulsuz sonsuz destek veren büyük Eskişehirspor taraftarıdır. Kulübün kapısına zincir vurdurmayan büyük taraftarımıza, kulübümüzü beraber yönetmeye davet ediyoruz. Kendi şahsi ikballeri doğrultusunda az sayıda kongre üyesi yerine, kimsenin devamı olmayan tek hedefi çocuklarımıza bırakılacak sağlam bir miras, güçlü bir Eskişehirspor için bugüne kadar kulübümüz adına yapılmış en büyük proje olarak gördüğümüz, kulübe üyelik projemize tüm taraftarımızı davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.