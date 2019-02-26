TFF 1.Lig'de günün özeti! (25.02.19)

DENİZLİ ACI İÇİNDE



Sahasında Osmanlıspor'a 2-0 kaybederek liderlik koltuğunu kaptıran Denizlispor'da, moraller yerle bir oldu. Son dakikada yediği golle ikili averajı da kaybeden yeşil- siyahlı ekibin hocası Yücel İldiz, "Çok fazla pozisyon vermeden yenilmek bize çok acı geldi. Şampiyonluktan kopmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.



PALUT, GALATASARAY'A GÖZDAĞI VERDİ

Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Galatasaray'ı konuk edecek Hatay'da, teknik direktör İlhan Palut iddialı konuştu. 2-0'lık bir dezavantaj olduğunu belirten Palut, "Rakibe bakmaksızın kendi futbolumuzu oynayacağız. Kolay bir skor değil ama sahaya teslim olmak için çıkmayacağız. En iyisini yapıp ortaya çıkan sonuca razı olacağız" dedi.



'FELSEFE OTURDU'

Türk futbolunun çınarlarından Karşıyaka, 3. Lig 2. Grup'ta lider Kırşehir'i devirerek dikkatleri üzerine çekti. Altyapı patentli oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarıyla bütün olan camiada yüzler gülmeye başladı. Teknik direktör Mesut Toros, oyun felsefelerinin oturduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.



SÖZERİ: TRAVMAYI ATLATTIK

İkinci yarının ilk 4 maçını kaybederek şok yaşayan Gençlerbirliği, Elazığ ve Ümraniye galibiyetleriyle kendine geldi. Teknik direktör Erkan Sözeri, "Bunun travması hepimizde görüldü. Travmayı atlatmak kolay değildi. Eski öz güvenimizi tekrar yakaladığımızı düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.



ALTINORDU TELAFİ EDECEK

Adana Demir'e kaybederek 6'ıncı sıraya gerileyen Altınordu, iç sahadaki performansına güveniyor. İzmir'deki son 9 maçta kaybetmediklerini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Hatay karşısında telafiyi yapacaklarını söyledi. Eroğlu, ilk 6'daki yerini sağlamlaştırmak istediklerini de ifade etti.

GİRESUN EVDE YOK

Evinde Altay'a 2-1 kaybeden Giresun, bu sezon iç sahada hayal kırıklığı yarattı. 11 karşılaşmayı Giresun'da oynayan yeşil-beyazlılar, bunlardan sadece 3'ünü kazandı. Giresun, evindeki son zaferini 10 Kasım'da Karabük'e karşı elde etmişti.