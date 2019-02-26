TFF 1.Lig'de günün özeti! (25.02.19) – Fotomaç – 26 Şubat 2019
26 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri TFF 1.Lig'de günün özeti! (25.02.19)

1.Lig'de günün özeti! (25.02.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (25.02.19)

1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

DENİZLİ ACI İÇİNDE

Sahasında Osmanlıspor'a 2-0 kaybederek liderlik koltuğunu kaptıran Denizlispor'da, moraller yerle bir oldu. Son dakikada yediği golle ikili averajı da kaybeden yeşil- siyahlı ekibin hocası , "Çok fazla pozisyon vermeden yenilmek bize çok acı geldi. Şampiyonluktan kopmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

PALUT, GALATASARAY'A GÖZDAĞI VERDİ
çeyrek final ikinci maçında 'ı konuk edecek 'da, İlhan Palut iddialı konuştu. 2-0'lık bir dezavantaj olduğunu belirten Palut, "Rakibe bakmaksızın kendi futbolumuzu oynayacağız. Kolay bir skor değil ama sahaya teslim olmak için çıkmayacağız. En iyisini yapıp ortaya çıkan sonuca razı olacağız" dedi.

'FELSEFE OTURDU'
Türk futbolunun çınarlarından Karşıyaka, 3. Lig 2. Grup'ta lider Kırşehir'i devirerek dikkatleri üzerine çekti. Altyapı patentli oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarıyla bütün olan camiada yüzler gülmeye başladı. Teknik direktör Mesut Toros, oyun felsefelerinin oturduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

SÖZERİ: TRAVMAYI ATLATTIK
İkinci yarının ilk 4 maçını kaybederek şok yaşayan , ve Ümraniye galibiyetleriyle kendine geldi. Teknik direktör , "Bunun travması hepimizde görüldü. Travmayı atlatmak kolay değildi. Eski öz güvenimizi tekrar yakaladığımızı düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

ALTINORDU TELAFİ EDECEK
'e kaybederek 6'ıncı sıraya gerileyen Altınordu, iç sahadaki performansına güveniyor. 'deki son 9 maçta kaybetmediklerini hatırlatan teknik direktör , Hatay karşısında telafiyi yapacaklarını söyledi. Eroğlu, ilk 6'daki yerini sağlamlaştırmak istediklerini de ifade etti.

GİRESUN EVDE YOK
Evinde Altay'a 2-1 kaybeden Giresun, bu sezon iç sahada hayal kırıklığı yarattı. 11 karşılaşmayı Giresun'da oynayan yeşil-beyazlılar, bunlardan sadece 3'ünü kazandı. Giresun, evindeki son zaferini 10 Kasım'da 'e karşı elde etmişti.

  1. 26.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (25.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN