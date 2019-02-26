Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Yaşar Kaptan Çebi Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.
Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla başlayan idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut ile izinli olan Fatih Tultak ve Arda Belen, antrenmana katılmadı.
Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor ile oynayacakları karşılaşmaya puan için çıkacaklarını kaydetti.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
Toplam 1
Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
Toplam 1
Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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