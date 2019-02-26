Fırtına esiyor

Spor Toto 1. Lig'de Altay fırtınası hız kesmeden sürüyor. Sait Karafırtınalar'ın göreve gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan siyah-beyazlı ekibin son kurbanı Giresun oldu. İzmir'de 1-1 sona eren İstanbulspor maçıyla göreve başlayan tecrübeli hocanın Altay'ı, daha sonra Adana'yı (3-2), Bolu'yu (1-0) ve son olarak Giresun'u (2-1) mağlup etti. Karafırtınalar önderliğinde 4 maçta 10 puan toplayan İzmir ekibi, bu sezon ilk kez üç maç üst üste kazandı. Düşme hattından uzaklaşan Altay, play-off hattıyla da puan farkını 7'ye düşürdü.



DEVAMI GELECEK

İlk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde kapatan ve artık play-off'tan söz edebilen Altay'da teknik patron Karafırtınalar, Giresun galibiyeti sonrası öğrencilerini kutladı. 70 dakika 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Giresun gibi bir takıma karşı kazanmak kolay değildi. Çok değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularım bunu başardı. Onları yürekten tebrik ediyorum. Çok mutluyum ve devamını getirmek istiyorum" diye konuştu.



KRAL PAİXAO KART CEZALISI

Altay'da sezona damga vuran Portekizli forvet Paixao, Giresunspor maçını da boş geçmemişti. 75'inci dakikada takımının 2. golünü kaydeden 35 yaşındaki yıldız futbolcu, 18 golle krallıktaki yerini sağlamlaştırdı. En yakın rakibi Dauda'ya 7 gol fark atan Paixao, Balıkesir maçında kart cezası nedeniyle oynayamayacak. Teknik direktör Karafırtınalar'ın, onun yerine Kappel'i görevlendireceği bildirildi.