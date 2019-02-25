Spor Toto 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (25.11.18) – Fotomaç – 25 Şubat 2019
25 Şubat 2019, Pazartesi
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (25.11.18)

Spor Toto 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (25.11.18)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

10 NUMARA LiDER
İlk yarısı 0-0 biten maçta Başkent ekibi 55'te Hasan'la öne geçti. 90+5'te Horoz'un iki topu direkten döndü, Ayuk yazdı. Osmanlı ligde 10'da 10 yaptı!
1. Lig'de haftanın maçı müthiş geçti. Haftaya lider giren Denizli, Osmanlı'yı konuk etti. 55'te 'da önüne düşen topu köşeye gönderen Hasan Kılıç takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden birkaç dakika sonra Denizlispor'da Burak Çalık çok net bir fırsatı harcadı. Uzatmalarda sağ taraftan korner kullanan Horoz müthiş dakikalar yaşadı. Köşe vuruşunda iyi yükselen Alperen Babacan'ın kafası direkten döndü. Kalesini terk edip gol arayan Stachowiak'ın vuruşu da üst direkten geri geldi. Pozisyonun ardından kontratağa çıkan Osmanlıspor, Ayuk ile 2-0 yaptı ve kazandı. Başkent ekibi ligdeki son 10 maçın tamamını kazanarak lider oldu.

ANTEP'TE KAZANAN YOK
Ligin iki güçlü takımından Gazişehir ile , G.Antep'te karşılaştı. Es-Es 47'de Jesse'yle öne geçti. 68'de Gökhan penaltıdan attı. Maç 1-1 bitti
SPOR Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği son haftaların formda ekiplerinden ile 1-1 berabere kaldı. 47'de ani gelişen Es-Es atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Jesse takımını öne geçirdi: 0-1. 65'te 'un düşürülmesiyle Gazişehir penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Gökhan Alsan, fileleri sarstı: 1-1. Kritik mücadele 1-1 sona erdi.

ALTAY TUTULMUYOR
4 hafta önce teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar'ı getiren Altay yükselişini sürdürüyor. Geldiği ilk maçta ile 1-1 berabere kalan Karafırtınalar; (2-3) ve Bolu'dan (1-0) sonra Giresun'u (1-2) da yendi. Altay'da Helder, 26'da çift sarıdan atıldı. izmir ekibi 37'de Kappel ve 75'te Paixao'yla 2-0 yaptı. Giresun, 83'te Landel'le attı. Altay 3'te 3 yaptı.
  1. 25.2.2019
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