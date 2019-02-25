Spor Toto 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (25.11.18)
Spor Toto 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Başkent ekibi 55'te Hasan'la öne geçti. 90+5'te Horoz'un iki topu direkten döndü, Ayuk yazdı. Osmanlı ligde 10'da 10 yaptı!
SPOR Toto 1. Lig'de haftanın maçı müthiş geçti. Haftaya lider giren Denizli, Osmanlı'yı konuk etti. 55'te Osmanlıspor'da önüne düşen topu köşeye gönderen Hasan Kılıç takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden birkaç dakika sonra Denizlispor'da Burak Çalık çok net bir fırsatı harcadı. Uzatmalarda sağ taraftan korner kullanan Horoz müthiş dakikalar yaşadı. Köşe vuruşunda iyi yükselen Alperen Babacan'ın kafası direkten döndü. Kalesini terk edip gol arayan Stachowiak'ın vuruşu da üst direkten geri geldi. Pozisyonun ardından kontratağa çıkan Osmanlıspor, Ayuk ile 2-0 yaptı ve kazandı. Başkent ekibi ligdeki son 10 maçın tamamını kazanarak lider oldu.
ANTEP'TE KAZANAN YOK
Ligin iki güçlü takımından Gazişehir ile Eskişehir, G.Antep'te karşılaştı. Es-Es 47'de Jesse'yle öne geçti. 68'de Gökhan penaltıdan attı. Maç 1-1 bitti
SPOR Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği son haftaların formda ekiplerinden Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. 47'de ani gelişen Es-Es atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Jesse takımını öne geçirdi: 0-1. 65'te Moussa Sow'un düşürülmesiyle Gazişehir penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Gökhan Alsan, fileleri sarstı: 1-1. Kritik mücadele 1-1 sona erdi.
ALTAY TUTULMUYOR
4 hafta önce teknik direktörlüğe Sait Karafırtınalar'ı getiren Altay yükselişini sürdürüyor. Geldiği ilk maçta İstanbul ile 1-1 berabere kalan Karafırtınalar; Adana (2-3) ve Bolu'dan (1-0) sonra Giresun'u (1-2) da yendi. Altay'da Helder, 26'da çift sarıdan atıldı. izmir ekibi 37'de Kappel ve 75'te Paixao'yla 2-0 yaptı. Giresun, 83'te Landel'le attı. Altay 3'te 3 yaptı.
- 25.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Spor Toto 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (25.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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