Giresunspor iç sahada 3 aydır maç kazanamıyor

Ligde geride kalan 23 maçın 11'ini iç sahada oynayan yeşil-beyazlılar, bu sezon Giresun Atatürk Stadı'nda oynadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları bir türlü alamadı.

Karadeniz temsilcisi 11 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanmayı başardı. Kendi evinde sezonun ilk haftasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor, üçüncü haftada da Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0'lık skorla geçti.

Giresun temsilcisi, son 9 iç saha maçında ise sadece bir kez galip gelebildi. Ligin 12. haftasında 10 Kasım 2018 tarihinde kendi sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Altı maçta ise rakiplerine mağlup olan yeşil-beyazlılar, iki karşılaşmada ise berabere kaldı.

Karadeniz temsilcisi iç sahada 11 puan toplarken, bu maçlarda 12 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

"Adanaspor maçı dönüm noktası"

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 24. haftasında 1 Mart Cuma akşamı deplasmanda oynanacak olan Adanaspor maçının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirten Karademir, "Adanaspor maçı dönüm noktası niteliğinde. Hedefimiz sahadan 3 puanla ayrılarak ligde kötü gidişata 'Dur' demek ve bulunduğumuz yerden uzaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.