Eskişehirspor'da sakatlık şoku
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da Gazişehir Gaziantep F.K. ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan İbrahim Sissokko, ez az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Eskişehirspor'un başarılı orta saha oyuncusu Sissokko, ligin 23. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçının 52. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fildişi Sahilli futbolcunun sakatlığı ile ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada golcü oyuncunun en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Eskişehirspor'un sağlık ekibinden yapılan açıklama ise şu şekilde;
"Dün oynadığımız Gazişehir Gaziantep F.K. karşılaşmasında sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz İbrahim Sissokko' nun sağlık ekibimizce yapılan kontrolleri ve çekilen MR sonucuna göre sağ arka adalesinde yaralanma tespit edilerek tedavisine başlanmıştır. Sporcumuz en az 2 hafta süreyle takımımızdan ayrı kalacaktır."
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Eskişehirspor'da sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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