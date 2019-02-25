Eskişehirspor'da sakatlık şoku
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'da sakatlık şoku

Eskişehirspor'da sakatlık şoku

1. Lig ekiplerinden ’da F.K. ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan , ez az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

'un başarılı orta saha oyuncusu Sissokko, ligin 23. haftasında oynanan maçının 52. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fildişi Sahilli futbolcunun sakatlığı ile ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada golcü oyuncunun en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Eskişehirspor'un sağlık ekibinden yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Dün oynadığımız Gazişehir Gaziantep F.K. karşılaşmasında sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz İbrahim Sissokko' nun sağlık ekibimizce yapılan kontrolleri ve çekilen MR sonucuna göre sağ arka adalesinde yaralanma tespit edilerek tedavisine başlanmıştır. Sporcumuz en az 2 hafta süreyle takımımızdan ayrı kalacaktır."

  1. 25.02.2019
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