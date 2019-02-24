TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (23.02.19)
24 Şubat 2019, Pazar
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (23.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (23.02.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

LİDER DENİZLİ PUSUDA

Lider Denizli, zirve yarışını ilgilendiren Osmanlı maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör , liderlik koltuğundaki yerlerini korumak istediklerini belirtip, "Taraftarın önünde güzel bir oyunla kazanmayı hedefliyoruz. Yenilmezlik serimizi sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

ALTAY'IN GÖZÜ YÜKSEKTE

Sait Karafırtınalar'ın takımın başına geçmesiyle 2'de 2 yapan Altay, gözünü Girensunspor'a dikti. Alt sıralardan kurtulma adına önemli bir maça çıkacaklarını belirten Karafırtınalar, "Bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmamız halinde play-off yolunda da umutlarımız artacak" diye konuştu.

HERKES ONU KONUŞTU

Altınordu U17 Takımı'nın dün ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı. İzmir ekibinin 2-0 kazandığı maçın 67. dakikasında lehine penaltı verilirken, bu karar uzun süre tartışıldı. Faul pozisyonunun ceza sahası dışında olduğunu düşünen Altıordu'dan Enis de topu dışarıya attı.


BEYAZ MARTILARA EYÜP DARBESİ

Zirve yarışı yapan Sarıyer, taraftarı önünde Eyüp engeline takıldı. Bertul'un atılmasıyla 37. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan ev sahibi, rakibine 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ MENEMEN

Şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediye, sahasında Fethiye'yi 2-1 mağlup etti. Hüseyin ve Ali'nin golleriyle rakibini yıkan ev sahibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

  1. 24.2.2019
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