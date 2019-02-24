TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (23.02.19)

LİDER DENİZLİ PUSUDA



Lider Denizli, zirve yarışını ilgilendiren Osmanlı maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yücel İldiz, liderlik koltuğundaki yerlerini korumak istediklerini belirtip, "Taraftarın önünde güzel bir oyunla kazanmayı hedefliyoruz. Yenilmezlik serimizi sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.



ALTAY'IN GÖZÜ YÜKSEKTE



Sait Karafırtınalar'ın takımın başına geçmesiyle 2'de 2 yapan Altay, gözünü Girensunspor'a dikti. Alt sıralardan kurtulma adına önemli bir maça çıkacaklarını belirten Karafırtınalar, "Bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmamız halinde play-off yolunda da umutlarımız artacak" diye konuştu.



HERKES ONU KONUŞTU



Altınordu U17 Takımı'nın dün Adana Demir ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı. İzmir ekibinin 2-0 kazandığı maçın 67. dakikasında lehine penaltı verilirken, bu karar uzun süre tartışıldı. Faul pozisyonunun ceza sahası dışında olduğunu düşünen Altıordu'dan Enis de topu dışarıya attı.



BEYAZ MARTILARA EYÜP DARBESİ



Zirve yarışı yapan Sarıyer, taraftarı önünde Eyüp engeline takıldı. Bertul'un atılmasıyla 37. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan ev sahibi, rakibine 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı.



ZİRVENİN YENİ SAHİBİ MENEMEN



Şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediye, sahasında Fethiye'yi 2-1 mağlup etti. Hüseyin ve Ali'nin golleriyle rakibini yıkan ev sahibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.