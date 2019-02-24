TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (23.02.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
LİDER DENİZLİ PUSUDA
Lider Denizli, zirve yarışını ilgilendiren Osmanlı maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Yücel İldiz, liderlik koltuğundaki yerlerini korumak istediklerini belirtip, "Taraftarın önünde güzel bir oyunla kazanmayı hedefliyoruz. Yenilmezlik serimizi sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.
ALTAY'IN GÖZÜ YÜKSEKTE
Sait Karafırtınalar'ın takımın başına geçmesiyle 2'de 2 yapan Altay, gözünü Girensunspor'a dikti. Alt sıralardan kurtulma adına önemli bir maça çıkacaklarını belirten Karafırtınalar, "Bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmamız halinde play-off yolunda da umutlarımız artacak" diye konuştu.
HERKES ONU KONUŞTU
Altınordu U17 Takımı'nın dün Adana Demir ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı. İzmir ekibinin 2-0 kazandığı maçın 67. dakikasında lehine penaltı verilirken, bu karar uzun süre tartışıldı. Faul pozisyonunun ceza sahası dışında olduğunu düşünen Altıordu'dan Enis de topu dışarıya attı.
BEYAZ MARTILARA EYÜP DARBESİ
Zirve yarışı yapan Sarıyer, taraftarı önünde Eyüp engeline takıldı. Bertul'un atılmasıyla 37. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan ev sahibi, rakibine 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı.
ZİRVENİN YENİ SAHİBİ MENEMEN
Şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediye, sahasında Fethiye'yi 2-1 mağlup etti. Hüseyin ve Ali'nin golleriyle rakibini yıkan ev sahibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
- 24.2.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (23.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.