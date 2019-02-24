Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Ligin 23. haftasında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibinden liderliği alarak zirveye yerleşti.
Haftanın en önemli maçında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibini liderlik koltuğundan indirerek zirveye oturdu.
Puanını 47'ye çıkaran Osmanlıspor, averajla lider oldu. Aynı puandaki Denizlispor ikinci, Gençlerbirliği ise üçüncü sırada yer aldı.
Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Hatayspor: 0-3
Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1
Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1
Adana Demirspor-Altınordu: 3-0
Giresunspor-Altay: 1-2
Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-3
Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2
Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: 1-1
PUAN DURUMU
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|OSMANLISPOR
|23
|15
|2
|6
|34
|14
|20
|47
|2.
|ABALI DENİZLİSPOR
|23
|14
|5
|4
|38
|22
|16
|47
|3.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|15
|2
|6
|37
|22
|15
|47
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|23
|12
|5
|6
|29
|21
|8
|41
|5.
|HATAYSPOR
|23
|11
|7
|5
|30
|15
|15
|40
|6.
|ALTINORDU
|23
|10
|8
|5
|30
|16
|14
|38
|7.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|23
|10
|6
|7
|39
|21
|18
|36
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|23
|10
|4
|9
|31
|29
|2
|34
|9.
|BOLUSPOR
|23
|9
|5
|9
|26
|23
|3
|32
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|23
|9
|5
|9
|25
|28
|-3
|32
|11.
|ALTAY
|23
|8
|7
|8
|32
|26
|6
|31
|12.
|ADANASPOR
|23
|7
|8
|8
|29
|28
|1
|29
|13.
|İSTANBULSPOR
|23
|5
|11
|7
|28
|32
|-4
|26
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|15.
|GİRESUNSPOR
|23
|5
|7
|11
|21
|30
|-9
|22
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|23
|5
|6
|12
|28
|39
|-11
|21
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|23
|5
|5
|13
|27
|39
|-12
|20
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|23
|0
|2
|21
|8
|72
|-64
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
- 24.02.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Spor Toto 1. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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