Spor Toto 1. Lig'de görünüm
24 Şubat 2019, Pazar
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Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Ligin 23. haftasında deplasmanda 'u 2-0 yenen , rakibinden liderliği alarak zirveye yerleşti.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftanın en önemli maçında deplasmanda 'u 2-0 yenen , rakibini liderlik koltuğundan indirerek zirveye oturdu.

Puanını 47'ye çıkaran Osmanlıspor, averajla lider oldu. Aynı puandaki Denizlispor ikinci, ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Hatayspor: 0-3

Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1

-: 0-1

Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1

Adana Demirspor-Altınordu: 3-0

Giresunspor-Altay: 1-2

-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-3

Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2

Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: 1-1

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. OSMANLISPOR 23 15 2 6 34 14 20 47
2. ABALI DENİZLİSPOR 23 14 5 4 38 22 16 47
3. GENÇLERBİRLİĞİ 23 15 2 6 37 22 15 47
4. ÜMRANİYESPOR 23 12 5 6 29 21 8 41
5. HATAYSPOR 23 11 7 5 30 15 15 40
6. ALTINORDU 23 10 8 5 30 16 14 38
7. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 23 10 6 7 39 21 18 36
8. ADANA DEMİRSPOR 23 10 4 9 31 29 2 34
9. BOLUSPOR 23 9 5 9 26 23 3 32
10. BALIKESİRSPOR BALTOK 23 9 5 9 25 28 -3 32
11. ALTAY 23 8 7 8 32 26 6 31
12. ADANASPOR 23 7 8 8 29 28 1 29
13. İSTANBULSPOR 23 5 11 7 28 32 -4 26
14. ESKİŞEHİRSPOR 23 6 7 10 25 40 -15 25
15. GİRESUNSPOR 23 5 7 11 21 30 -9 22
16. AFJET AFYONSPOR 23 5 6 12 28 39 -11 21
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 23 5 5 13 27 39 -12 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 23 0 2 21 8 72 -64 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

  1. 24.02.2019
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