Gençlerbirliği zirve takibinde
Ümraniye’yi konuk eden Başkent ekibi, rakibini tek farkla devirdi. Kırmızı-siyalılar, maç fazlasıyla lider Denizli ile puanları eşitledi.
Üst üste aldığı yenilgilerin ardından liderlik koltuğundan inen Gençlerbirliği, kritik bir galibiyet aldı. Taraftarı önünde zirve yarışı yapan Ümraniyespor'u deviren kırmızı-siyahlılar, maç fazlasıyla 2'liğe yükseldi. Maça hızlı başlayan ev sahibiydi. Yasir'in 11. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Başkent ekibi, soyunma odasına 1-0 önde girdi. 47'de Stancu, skoru 2-0'a getirirken, Ümraniye 83'te Leandro ile farkı bire indirdi. Bu galibiyetle puanını 47'ye çıkaran Gençlerbirliği, lider Denizlispor ile puanları eşitlerken, maç fazlasıyla ikinci sırayı yükseldi. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ümraniyespor ise bu mağlubiyetle 41 puanla 4. sırada kaldı.
DİKKATLİ OLMALIYIZ
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 90 dakika sonunda keyifsizdi. Zirve yarışında yara aldıklarını belirten Taşyürek, "Biraz daha dikkatli olsak buradan beraberlikle dönebilirdik" ifadesini kullandı.
3 PUANI SONUNA KADAR HAK ETTİK
Bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin yüzü gülüyordu. Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Sözeri, "Zirve yarışındaki rakibimizden iyi bir oyunla 3 puan aldık. Zirveden kopmamamız adına önemli bir galibiyetti. Bunu da futbolumuzla sonuna kadar hak ettik. Tekrar istikrarı yakalamak zorundayız" diye konuştu.
- 24.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Gençlerbirliği zirve takibinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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