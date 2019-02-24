Gençlerbirliği zirve takibinde

Üst üste aldığı yenilgilerin ardından liderlik koltuğundan inen Gençlerbirliği, kritik bir galibiyet aldı. Taraftarı önünde zirve yarışı yapan Ümraniyespor'u deviren kırmızı-siyahlılar, maç fazlasıyla 2'liğe yükseldi. Maça hızlı başlayan ev sahibiydi. Yasir'in 11. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Başkent ekibi, soyunma odasına 1-0 önde girdi. 47'de Stancu, skoru 2-0'a getirirken, Ümraniye 83'te Leandro ile farkı bire indirdi. Bu galibiyetle puanını 47'ye çıkaran Gençlerbirliği, lider Denizlispor ile puanları eşitlerken, maç fazlasıyla ikinci sırayı yükseldi. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ümraniyespor ise bu mağlubiyetle 41 puanla 4. sırada kaldı.



DİKKATLİ OLMALIYIZ



Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 90 dakika sonunda keyifsizdi. Zirve yarışında yara aldıklarını belirten Taşyürek, "Biraz daha dikkatli olsak buradan beraberlikle dönebilirdik" ifadesini kullandı.



3 PUANI SONUNA KADAR HAK ETTİK



Bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin yüzü gülüyordu. Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Sözeri, "Zirve yarışındaki rakibimizden iyi bir oyunla 3 puan aldık. Zirveden kopmamamız adına önemli bir galibiyetti. Bunu da futbolumuzla sonuna kadar hak ettik. Tekrar istikrarı yakalamak zorundayız" diye konuştu.